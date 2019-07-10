نيويورك 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسأغلقت أسعار النفط اليوم على ارتفاع حيث قفزت 4.5 بالمئة اليوم مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من شهر.وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 67.01 دولار للبرميل عند التسوية، مرتفعة 2.85 دولار أو 4.44 بالمئة كما صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.60 دولار أو 4.50 بالمئة لتبلغ عند التسوية 60.43 دولار للبرميل.وسجلت أسعار الخامين القياسيين أعلى مستوياتها منذ أواخر مايو أيار.// انتهى //23:42ت م0232