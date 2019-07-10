نيويورك 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على ارتفاع.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعًا 76.71 نقطة أو 0.29 بالمئة، إلى 26860.20 نقطة، كما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا 13.44 نقطة، أو 0.45 بالمئة، إلى 2993.07 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعًا 60.80 نقطة، أو 0.75 بالمئة إلى 8202.53 نقطة.// انتهى //23:44ت م0233