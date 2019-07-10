الهلالية 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم مقر احتفالات أهالي مركز الهلالية، التابع لمحافظة البكيرية، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ البكيرية المهندس صالح الخليفة، ووكيل المحافظة نادر الدوسري، ورئيس المركز عواد العواد.وفور وصول سموه مقر الاحتفالات، قص شريط الافتتاح، ثم تجول سموه داخل المقر الذي تبرع فيه رجل الأعمال عبدالله بن إبراهيم العواد، مستمعًا إلى شرح منه عن مايحتويه المقر، الذي يقع على مساحة إجمالية بلغت 6 آلاف متر مربع، مشيدًا سموه بمثل هذه المبادرات الأهلية التي تخدم أهالي المركز في أفراحهم وملتقياتهم السنوية.عقب ذلك التقى سمو الأمير فيصل بن مشعل بأهالي مركز الهلالية، الذين رحبوا به مبدين سعادتهم بزيارة سموه لهم وافتتاحه مقر الاحتفالات.ثم كرم سمو أمير منطقة القصيم رجل الأعمال عبدالله العواد الداعم والمنفذ لإقامة هذا المقر، كما تسلم سموه درعًا تذكاريًا من أهالي مركز الهلالية بهذه المناسبة.// انتهى //23:51ت م0234