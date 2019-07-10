الرياض 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسأنهى الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي المرحلة الأولى من برامجه التدريبية والبالغة 60 برنامجاً تدريبياً التي سبق وأن أعلن عنها في وقت سابق، بعد أن أقام عشرة برامج تدريبية خلال الفترة الماضية في عدد من مدن ومناطق المملكة .وكانت مدينة بريدة بمنطقة القصيم آخر محطات المرحلة الأولى بعد أن شهدت اليوم ختام البرنامج التدريبي (أدوات المراسل الميداني) والخاص بمسار الإذاعة والتلفزيون والذي استمر لمدة 3 أيام منذ الاثنين الماضي، بحضور عدد من أعضاء الاتحاد والإعلاميين والطلاب الموهوبين في مجال الإعلام بمنطقة القصيم.وقدم المحاضر غازي بن عبدالمحسن العلي عدة جلسات تعريفية عن أهم وأبرز المهارات التي يحتاجها المراسل الصحفي التي تتيح له تغطية الأحداث الصحفية ونقلها بكل سرعة ومصداقية لوسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى عدد من الدروس التطبيقية في هذا المجال.وفي الختام، سلم مدير مكتب هيئة الرياضة بالقصيم عبدالعزيز السناني ،وعضو مجلس إدارة الاتحاد فراس الربيعي المشاركين في هذا البرنامج الشهادات المعتمدة الخاصة بها، ثم التقطت بعد ذلك الصور التذكارية.وكان الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي قد أقام تسعة برامج تدريبية في الفترة السابقة في كل من جدة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومنطقة عسير والرياض وحائل في مساري الصحافة والإذاعة والتلفزيون قبل أن تختتم في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، حيث تأتي هذه البرامج ضمن خطة الاتحاد لتطوير الكفاءات الإعلامية السعودية، على أن يكشف الاتحاد خلال الفترة القادمة عن تفاصيل المرحلة الثانية من هذه البرامج.// انتهى //23:54ت م0235