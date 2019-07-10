المجمعة 07 ذو القعدة 1440هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسوقعت جمعية سدير الخضراء ومكتب رابطة رواد الحركة الكشفية بالمجمعة اليوم مذكرة شراكة وتعاون لتحقيق أهداف الجمعية والمكتب فيما يخص الجانب البيئي.وتضمنت المذكرة التي وقعها من جانب جمعية سدير الخضراء رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد بن ناصر الشويش، ومن جانب مكتب الرواد مدير المكتب علي بن عبدالعزيز العلي، قيام مكتب الرواد بالتكامل مع الجمعية في تحقيق دورها بدعم وتعزيز العمل البيئي في محافظة المجمعة بجميع مراكزها من خلال تنفيذ الحملات البيئية والبرامج التثقيفية وإجراء البحوث والدراسات والاستشارات والبرامج والمشروعات، ومايقوم به المكتب في مجال خدمة المجتمع والتثقيف البيئي.كما تضمنت التعاون بين الجمعية والمكتب على إعداد البرامج والفعاليات والأنشطة المتعلقة بالبيئة، بحيث تقدم الجمعية خدماتها في مجال اختصاصها للمكتب بناء على الاتفاقات التي تبرم بين الجانبين، على أن يحددا المجالات المتعلقة بالبيئة والحماية البيئية بالاتفاق بينهما وفق مايرونه مناسباً من برامج ومشاركات وفعاليات وأبحاث وورش عمل ومؤتمرات وندوات.// انتهى //23:56ت م0236