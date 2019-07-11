الرياض 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واس‏ واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تدريباته الميدانية اليوم بحضور رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، على الملعب الرديف بالنادي، تحت إشراف مدرب اللياقة السعوديسلطان القنوي .وركز المدرب القنوي على تكثيف النواحي البدنية من خلال تمارين زيادة المعدل اللياقي وتقوية العضلات، إذ استهل المدرب حصته التدريبية بتمارين إحماء وتسخين، ثم أخضع اللاعبين لتمارين تقوية عضلات الأرجل من خلال تمارين السرعات والأقماع، تلاها بتمارين حرة عن طريق تمرير الكرة بالأرجل والرأس لتعزيز مهارة التحكم بالكرة، بالإضافة إلى تمارين المرونة.من جهة ثانية وصل مساء اليوم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الأرجنتيني خورخي ألميرون إلى العاصمة الرياض، وذلك لتولي مهامه الرسمية مع الفريق.// انتهى //00:01ت م0237