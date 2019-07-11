القاهرة 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسأكد المدير الفني لمنتخب بنين الفرنسي ميشيل دوسييه أنه يشعر بالأسف بعد الخسارة من السنغال بهدف دون رد في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليًا في مصر .وقال دوسييه في المؤتمر الصحفي عقب المباراة اليوم ، إنه فخور بلاعبي فريقه، الذين قدموا مستوى جيدًا طوال فترة البطولة، وكان تحد كبير بالنسبة له أن يلعب مع أكبر المنتخبات في أفريقيا، مشيرًا إلى العزيمة الكبيرة التي تحلى بها لاعبيه، من أجل الاستمرار أكثر من ذلك في المسابقة.وشدد دوسييه على قوة المنتخب السنغالي، وتواجد لاعبين كبار به قادرين على قلب الأمور لصالحهم وعلى رأسهم ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي.// انتهى //00:24ت م0240