عرعر 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسنظمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالحدود الشمالية اليوم , دورة بعنوان "المواهب والمهارات" قدمتها المدربة سناء الملحم ، وذلك بالغرفة التجارية الصناعية بعرعر.وتأتي هذه الدورة ضمن مبادرة "صيفنا مهارات" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، التي تهدف لاستثمار الأوقات الحرة المتاحة للشباب والفتيات خلال الإجازة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية .// انتهى //00:47ت م0242