موسكو 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة معالي عمدة موسكو سيرغي سوبيانين اليوم وذلك في مقر حكومة موسكو في إطار زيارة سموه الرسمية للعاصمة الروسية .وفي بداية اللقاء رحب عمدة موسكو بسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة والوفد المرافق له وقال " تسرني زيارتكم والعلاقات بين بلدينا تنشط ومن المهم أن ننسق خطواتنا ونطورها بين موسكو والرياض وآمل أن توثق الزيارة المزيد من العلاقات " .وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن من جانبه عن بالغ شكره وتقديره على الدعوة والضيافة الكريمة من حكومة موسكو مؤكداً أهمية تبادل الخبرات التطويرية والعمل المشترك بين العاصمتين .وبحث سمو أمير منطقة الرياض خلال اللقاء أوجه التعاون بين موسكو والرياض في المجالات المختلفة منها الاقتصادية والاستثمارية والتقنية والبنى التحتية بما يعزز رؤية المملكة 2030 .وفي الختام تسلم الأمير محمد هدية تذكارية مقدمة من عمدة موسكو كما قدم سموه هدايا تذكارية إلى عمدة موسكو ونائب عمدة موسكو مكسيم لكسوتوف .حضر اللقاء الوفد الرسمي المرافق لسموه معالي أمين منطقة الرياض الرئيس التنفيذي للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي ، ومدير عام المكتب الخاص لسمو نائب أمير منطقة الرياض خالد بن محمد العريني، ومدير فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان بن محسن الضلعان، والعميد ركن نواف بن عبدالله الهزاني .// انتهى //03:06ت م0245