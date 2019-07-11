يوجنو ساخالينسك 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر اليوم جزر الكوريل الجنوبية.وقالت رئيسة محطة رصد الزلازل في "يوجنو ساخالينسك" إيلينا سيمينوفا ": إن مركز الزلزال وقع عند إحداثيات خط العرض 44.5 شمالاً وخط طول 149.1 شرقاً وعلى بعد 116 كيلومترًا جنوب شرق جزيرة إيتوروب وعلى عمق 62 كيلومترًا".ولم يصدر تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي) أو أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.// انتهى //04:01ت م0246