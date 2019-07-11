الرياض 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يهنئ في اتصال هاتفي رئيس الوزراء اليونانيالقيادة تهنئ رئيس منغوليا بذكرى اليوم الوطنيفيصل بن خالد: بلادنا تسابق الزمن لتحقيق نهضة تنموية شاملة ومستدامةأمير الجوف: رؤية 2030 ركزت على تحسين بيئة الأعمال للشباب والفتياتأمير المدينة يوجه بمنع الدراجات النارية على كورنيش ينبعالسديس: استضافة ذوي الشهداء دعم للمحبة والسلام(سند محمد بن سلمان) يسعد 15 ألف شاب بـ 300 مليون ريالهيئة كبار العلماء تدعو الحجاج لأداء فريضتهم والابتعاد عن رفع أي شعارات سياسية أو مذهبيةملتقى الصحة العالمي يعقد في الرياض.. سبتمبر القادموزير الحرس الوطني يرأس الاجتماع الرابع لمحمية الإمام سعودالشورى يمنع الفن المسيء للمملكة وشعبها ويطالب بضبط سوق الألعاب الإلكترونية"البيئة": 1.5 مليون ريال غرامات مالية على منشآت ومشروعات بيطرية وأفرادوصول الفوج الأول من الحجاج الإيرانيين إلى مطار المدينةشؤون الحرمين تترجم خطبة عرفة بـ"ست" لغاتاستقالة سفير بريطانيا في واشنطنالوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5 %لقاءات فرنسية - إيرانية لتهدئة التصعيد بين واشنطن وطهرانمجزرة في بابوا غينيا الجديدة// يتبع //06:01ت م0002