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الخميس 1440/11/8 هـ الموافق 2019/07/11 م واس
الرياض 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يهنئ في اتصال هاتفي رئيس الوزراء اليوناني
القيادة تهنئ رئيس منغوليا بذكرى اليوم الوطني
فيصل بن خالد: بلادنا تسابق الزمن لتحقيق نهضة تنموية شاملة ومستدامة
أمير الجوف: رؤية 2030 ركزت على تحسين بيئة الأعمال للشباب والفتيات
أمير المدينة يوجه بمنع الدراجات النارية على كورنيش ينبع
السديس: استضافة ذوي الشهداء دعم للمحبة والسلام
(سند محمد بن سلمان) يسعد 15 ألف شاب بـ 300 مليون ريال
هيئة كبار العلماء تدعو الحجاج لأداء فريضتهم والابتعاد عن رفع أي شعارات سياسية أو مذهبية
ملتقى الصحة العالمي يعقد في الرياض.. سبتمبر القادم
وزير الحرس الوطني يرأس الاجتماع الرابع لمحمية الإمام سعود
الشورى يمنع الفن المسيء للمملكة وشعبها ويطالب بضبط سوق الألعاب الإلكترونية
"البيئة": 1.5 مليون ريال غرامات مالية على منشآت ومشروعات بيطرية وأفراد
وصول الفوج الأول من الحجاج الإيرانيين إلى مطار المدينة
شؤون الحرمين تترجم خطبة عرفة بـ"ست" لغات
استقالة سفير بريطانيا في واشنطن
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5 %
لقاءات فرنسية - إيرانية لتهدئة التصعيد بين واشنطن وطهران
مجزرة في بابوا غينيا الجديدة
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