وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.و قالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التحول الوطني والمرحلة الجديدة ) موافقة مجلس الـوزراء في جلسته المعتادة التي عقدت يوم أمس الأول على الـبدء في ممارسة نظام الـتجارة الإلكترونية بالمملـكة يعد منعطفا هـاما وحيويا ضمن برنامج الـتحول الوطني المنشود، فهو نظام جديد لمرحلة تاريخية هامة يدخل فيها النظام إلى عالم الاقتصاد السعودي الجديد ترجمة لرؤية المملكة الطموح 2030 ، وهو نظام يجيء انطلاقا من تعزيز مكانة المملكة اللائقة والمرموقة على كافة المستويات من جانب، ومواكبة للمتغيرات العالمية لاسيما في مجال الأنماط التجارية الحديثة من جانب آخر، كما أن إدخال هـذا الـنظام في المملـكة سوف يؤدي إلى تعزيز التعاملات التجارية وتحفيز أنشطتها وتطوير مساراتها المختلفة بما يحقق بصورة مباشرة حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم وإبعادهم عن طرائق الغش والخداع والتضليل.وواصلت : وبهذا النظام الرائد فإن القيادة الرشيدة تأخذ بكل أسباب تحديث وتطوير المجالات التجارية ودعمها وليس أدل على ذلك من الموافقة المسبقة على تأسيس مجلس التجارة الإلكترونية ويضم عددا من الجهات في القطاعين العام والخاص لتنفيذ تسع وثلاثين مبادرة لدعم التجارة الإلكترونية بالمملكة، وقد جاءت الموافقة الأخيرة على سريان نظام التجارة الإلكترونية لإكمال تلـك الخطوة الـتنفيذية وتفعيل كافة الخطوات الـطموحة نحو ترسيخ مبادئ الـتجارة الإلـكترونية في عالم يعج بأساليب تطويرية متلاحقة في مجالات وميادين نهضوية عديدة بما فيها المجالات التجارية التي تعد من أهم وسائل دعم العلاقات والشراكات بين الدول.وبينت : ولاشك أن نظام الـتجارة الإلـكترونية سيلعب دورا هاما لتعزيز الاقتصاد الوطني والأخذ به في وقت تشهد فيه المملكة تنميةاقتصادية في ظل تبوئها مكانا عاليا بين الدول الحريصة على تفعيل التنمية فيها، وهذا يعني أن تعزيز منظومة الأعمال الـتجارية الإلـكترونية يمثل هـدفا رئيسيا من أهم أهداف التنمية، كما أن تفعيل هـذه المنظومة يعكس أهمية التحول الوطني الـداعم بكل تفاصيله وجزئياته مسارات رؤية المملكة الـطموح 2030 ، والـهيكل التنظيمي الجديد لـوزارة الـتجارة والاستثمار بالمملكة سوف يستفيد من أحكام نظام التجارة الإلكترونية تطويرا وتحفيزا لأفضل الممارسات التجارية المواكبة للتطور العالمي في هذا المجال.وختمت : وتطبيق النظام الجديد يصب في روافد كافة المبادرات المأخوذ بها لتنفيذ ست وعشرين مادة لها أثرها الفاعل والمباشر لتوفير الحماية اللازمة لكافة تعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخ داع والـتضلـيل والاحتيال بما يضمن ويحفظ حقوق التجار والمستهلكين، فالتجارة الإلكترونية الـيوم تمثل سوقا مفتوحة على مدار الـساعة للتبادلات التجارية توفر الجهد والوقت على المتسوقين الذين بإمكانهم بعد سريان النظام من الوصول بسهولة ويسر وسرعة إلى كافة سلعهم وإنجاز خدماتهم التجارية المتنوعة في بيئة مفعمة بأجواء الشفافية، فالنظام الجديد يدخل المملكة إلـى عالـم متقدم في ظل أخذها بكل الأنظمة الحديثة تحقيقا لأهداف اقتصادها الجديد والمتغير.// يتبع //06:01ت م0003