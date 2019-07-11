وأوضحت صحيفة " عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تفعيل الفعل الخيري المؤسساتي ) : يوما بعد آخر يؤكد برنامج عطاء (سند محمد بن سلمان ) فعالية العمل المؤسساتي في كل شيء, وبالذات في العمل الخيري الاجتماعي، فبدلا من أن تتبعثر الجهود ويساء التصرف بالمعونات وتفقد المساعدات بوصلتها، يجئ برنامج سند محمد بن سلمان متجاوزا كل هذه المعوقات، ومع آخر مبادراتها التي تمثلت في صرف الدفعة الرابعة من برنامج سند الزواج الذي يعتبر عطاءً غير مسترد، يقدم فيه الدعم المادي والمعرفي لحديثي الزواج بشرط ألا يكون عقد الزواج قد مضى عليه أكثر من عام عند التقديم.وتابعت : وبلغ عدد مستفيدي هذه الدفعة 4700 شاب بمبلغ يفوق 90 مليون ريال, وبذلك يصبح عدد المستفيدين أكثر من 15 ألف مواطن، بقيمة تجاوزت 300 مليون ريال منذ انطلاق المبادرة.// انتهى //06:01ت م0005