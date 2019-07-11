طرابلس 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على اجتماع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع وكيل وزارة التعليم عادل جمعة, لمتابعة سير العملية التعليمية في كافة المناطق وخاصة في مدينة غريان التي تعرض عدد من مؤسساتها التعليمية للقصف خلال الاشتباكات المسلحة، مبينة أن السراج أعطى تعليمات فورية بتوفير الاحتياجات والقيام بعمليات الصيانة العاجلة للمرافق التعليمية.وأشارت إلى تأكيد رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل أن مبادرة مقترح إيقاف الاقتتال واستئناف العملية السياسية التي طرحها التحالف في 25 يونيو الماضي هي مبادرة ليبية وطنية بامتياز، مؤكدًا أن المبعوث الأممي غسان سلامة أبدى موافقته على هذه المبادرة ودعمه لها.وتطرقت إلى إعراب لجنة الاتحاد الأفريقي الخاصة بليبيا عن قلقها إزاء التدخلات الخارجية في البلاد، وعرضت إرسال موفد خاص باسم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على أساس خريطة طريق يقوم هذا الموفد الخاص بإعدادها لتكون وسيلة لدعم جهود السلام.ونقلت تهنئة بعثة الأمم المتحدة للدعم، المجلس الأعلى للقضاء، على انتخاب أعضائه بنجاح في جميع أنحاء البلاد، مشددة على أن هذه الانتخابات الشفافة مثال للديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة.وعرجت صحف ليبيا على حث رئيس الحكومة المغربية سعدالدين العثماني الأطراف الليبية إلى ضرورة احترام اتفاق الصخيرات، مبينًا أن بنوده ما تزال صالحة لخروج البلاد من الوضع الراهن، معربًا عن أسفه لوفاة 7 مهاجرين مغاربة جراء القصف الذي تعرض له مركز تاجوراء لإيواء المهاجرين بطرابلس.// انتهى //07:26ت م0006