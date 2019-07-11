نجران 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واستواصل أمانة نجران العمل في مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بطريق الأمير نايف بمدينة نجران.وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المكلف المهندس سلطان بن صالح آل الشهي، أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت 87% وفق مسار رئيسي بطول 7450 متراً، ويتكون من عبّارة صندوقية تحوي أربع فتحات بطول 2875 م، وكذلك عبّارة أخرى تحوي ثلاث فتحات بطول 2850 م، وعبّارة فتحتين بطول 1725 م، إلى جانب عبّارات فرعية ستربط بالمسار الرئيسي، كما سيتم استيعاب العبّارات العرضية القائمة أسفل طريق الأمير نايف.وأبان آل الشهي، أنه سيتم بناء مجموعة من الجدران الاستنادية لتوجيه السيول القادمة من الشعاب إلى داخل أحواض تهدئة، ثم إلى العبّارات الثانوية، وبعد ذلك تمرّ في عبارات المسار الرئيسي حتى تصل إلى وادي نجران.// انتهى //08:42ت م0010