نجران 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسأعلنت جامعة نجران استيعابها لجميع المتقدمين من خريجي وخريجات ثانويات المنطقة لآخر أربع سنوات، إضافة إلى بعض خريجي وخريجات المناطق المجاورة، وذلك بنسبة 100%.ويأتي الإعلان بعد أن أغلقت الجامعة مطلع الأسبوع الحالي مرحلة القبول الرئيس على بوابة القبول الإلكتروني للعام الجامعي 1440 / 1441 هـ، الذي استمر ما يقارب ثلاثة أسابيع.وأكد عميد القبول والتسجيل الدكتور، زهير بن حسن العمري أن الاستيعاب تحقق لجميع المتقدمين والمتقدمات الذين استوفوا الشروط الواجب توافرها للالتحاق بكليات الجامعة للعام الجامعي القادم، مبيناً أن نتائج القبول في المراحل شملت استيعاب خريجي وخريجات ثانويات منطقة نجران وشرورة وبعض خريجي وخريجات المناطق المجاورة من عام 1436- 1439، وكذلك خريجو وخريجات الثانويات من بعض المناطق الأخرى لآخر عامين على السنة التحضيرية فقط.وأشار الدكتور العمري إلى أن العمادة أتاحت إرفاق المستندات إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية كإحدى الخدمات التي وفرتها العمادة ضمن 51 خدمة إلكترونية، شملت إصدار الطالب الرقم الجامعي إلكترونياً، لتصبح جميع عمليات القبول إلكترونية، منذ تقديم طلب القبول حتى انتظام الطالب على مقاعد الدراسة الجامعية.ونوه الدكتور العمري بأن مرحلة القبول الاحتياطي ستنطلق بتاريخ 18 ذي القعدة وتستمر أسبوعاً على أن تعلن النتائج بتاريخ 28 من الشهر نفسه.// انتهى //08:46ت م0011