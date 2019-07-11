أملج 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واساختتمت أمس بمركز عمق التابع لمحافظة أملج فعاليات "ملتقى الأسرة", الذي نظمته جمعية مركز عمق الخيرية بالتعاون مع جمعية سكن للتنمية الأسرية بأملج, بحضور وكيل محافظ أملج مسعود مسلم الجهني.وشهدت الدورات التدريبية التي أقامها الملتقى للمقبلين على الزواج وأرباب الأسر إقبالا كبيراً من الشباب المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً، الذين حرصت الجمعية على إشراكهم بهذه الدورات المكثفة.وفي ختام فعاليات الملتقى كرم وكيل المحافظ المشاركين والداعمين والمساهمين في إنجاح برامج وفعاليات الملتقى المختلفة.// انتهى //09:09ت م0012