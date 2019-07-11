القاهرة 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم إعلان رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد، أن الولايات المتحدة تسعى لتشكيل تحالف عسكري في غضون أسبوعين تقريبًا لحماية الملاحة في مياه الخليج قبالة إيران واليمن.واهتمت بمباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع رئيس وزراء تنزانيا والتي أعرب خلالها عن تطلع مصر للعمل مع جميع الأشقاء الأفارقة، خاصةً تنزانيا، في ضوء التحديات العديدة التي تواجهها القارة سياسياً وأمنياً واقتصادياً مما يتطلب تضافر الجهود الإفريقية لمواجهتها من خلال تفعيل آليات الاتحاد الأفريقي والعمل الأفريقي المشترك.وسلطت الصحف الضوء على الغارات العنيفة التي شنتها قوات الجيش الليبي أمس على مواقع الميليشيات المسلحة وسط مدينة غريان ضمن عملية عسكرية جديدة تستهدف استعادة السيطرة على المدنية الواقعة جنوب غربي العاصمة طرابلس.وأخبرت أن الأطراف السودانية ستتسلم اليوم النسخة النهائية لاتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير بعدما انتهت اللجنة القانونية من صياغة الاتفاقية.وأنبأت بطرد قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس عائلة فلسطينية من بيتها في حي سلوان بالقدس الشرقية المحتلة وذلك بعد أكثر من عقدين من تداول القضية في محاكم الاحتلال.وتحدثت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، منها اقتراب الأمم المتحدة وسوريا من تشكيل لجنة لصياغة الدستور، ونفى فرنسا بيع صواريخ " جافلين " لأي طرف في ليبيا، وتجاهل تركيا للتحذيرات الدولية ومواصلتها التنقيب عن الغاز قبالة السواحل القبرصية، واصطدام طائرتين حربيتين في قطر.//انتهى//09:53ت م0016