بيروت 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على ارتفاع منسوب الارتباك في المشهد اللبناني على خلفية العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على نائبين يمثلان "حزب الله" الإرهابي في البرلمان اللبناني، وسط غياب عنصر الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد.وأشارت إلى تأكيد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، أن الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا بات قريباً .وأوردت إعلان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عن اكتمال وثيقة الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير، مشيرا ً إلى أنه سيتم تسليمها للطرفين تمهيداً للتوقيع عليها.وتابعت الاشتباكات العنيفة، التي اندلعت في عدد من محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الليبي والميليشيات الإرهابية في المدينة .وتناقلت صحف لبنان، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، أن العقوبات ضد إيران ستتضاعف قريباً .// انتهى //10:18ت م0023