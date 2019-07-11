الرباط 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالإعلان في المغرب عن إحباط أزيد من 40 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية انطلاقا من المغرب نحو السواحل الإسبانية منذ شهر يناير الماضي.في الشأن المغاربي تطرقت تطورات الوضع في الجزائر بعد انتهاء الفترة الانتقالية للرئيس المؤقت، وكذا انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني.وأشارت الى إصرار تحالف قوات دعم الشرعية في اليمن على التصدي للمحاولات الإرهابية للقوات الحوثية المدعومة من إيران لاستهدافها للملاحة البحرية وللتجارة الدولية في منطقة الخليج العربي.وتطرقت إلى الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران بسبب تسريع طهران لبرنامجها النووي وابتزاز المجتمع الدولي.وواصلت متابعتها لأطوار الازمة السورية مشيرة إلى استمرار قوات النظام في قصف مناطق مدنية وقتل أبرياء.دوليا أشارت إلى تقديم سفير بريطانيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية استقالته على خلفية تسريب وثائق تخص انتقاده للرئيس الأمريكي.على المستوى الرياضي تركز اهتمام الصحف المغربية على أطوار كاس الأمم الافريقية لكرة القدم ، وتابعت مختلف ردود الفعل بعد الاقصاء المبكر للمنتخب المغربي.// انتهى //10:24ت م0025