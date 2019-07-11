لندن 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسصعدت أسعار الذهب اليوم، الخميس، إلى أعلى مستوى لها خلال أكثر من أسبوع حيث ارتفع اليوم سعر أوقية الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1422.43 دولاراً أمريكياً وفي العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.8 % إلى 1424 دولاراً أمريكياً وذلك على خلفية انخفاض سعر الدولار الأمريكي إثر تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي).وفيما يختص بالمعادن النفيسة الأخرى صعد سعر أوقية الفضة اليوم بنسبة 0.1 % إلى 15.26 دولاراً أمريكياً والبلاتين بنسبة 0.1 % إلى 825.65 دولاراً أمريكياً والبلاديوم بنسبة 0.6 % إلى 1597.91 دولاراً أمريكياً.// انتهى //10:30ت م0028