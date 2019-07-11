رام الله 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم أقوال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن "إسرائيل تدمر حل الدولتين وأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، من خلال الاستمرار في مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني مطالبًا كافة الدول التي تدعم حل الدولتين الاعتراف بدولة فلسطين كرد على ذلك".وأولت اهتماما بأقوال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن من يدعم الاستيطان، والاحتلال، والضم، وجرائم الحرب، لا يمكن أن يكون مؤهلا للوساطة أو الشراكة في أي عملية سلام.وأوردت خبر إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء 216 وحدة سكنية لصالح استقطاب المستوطنين الشباب جنوب القدس المحتلة.وتحدثت عن دعوة محافظ القدس عدنان غيث إلى حضور عربي وإسلامي أكثر جدية وفاعلية في مدينة القدس تجسيدًا لمكانتها كعاصمة أبدية لدولة فلسطين وعاصمة روحية للعالم.وتابعت تأكيدات وزير خارجية سلوفينيا ميرو تسيرر وجود إجماع سلوفيني على قضية الاعتراف بدولة فلسطين.ورصدت إعلان الجهاز المركزي للإحصاء، أن تعداد الفلسطينيين في العالم، بلغ حوالي 13 مليون نسمة نهاية النصف الأول من العام الجاري، منهم نحو 5 مليون فلسطيني في فلسطين.// انتهى //10:34ت م0030