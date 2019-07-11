موسكو 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسأعربت موسكو اليوم عن قلقها إزاء الأحداث الأخيرة في مضيق هرمز، وازدياد مخاطر المواجهة في المنطقة.وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغى ريابكوف لوكالة سبوتنيك أن الوضع مقلق للغاية ،مبيناً أن مخاطر المواجهة المباشرة قد اشتدت في الآونة الأخيرة​​​, مؤكداً أن بلاده مستعدة لدعم جهود وقف التصعيد في المنطقة.هذا ونقلت وكالة الأنباء الألمانية اليوم قيام ثلاث زوارق إيرانية بمحاولة إعاقة مرور سفينة تجارية بريطانية، (بريتيش هيريتيدج)، عبر مضيق هرمز, في مخالفة للقانون الدولي.// انتهى //10:53ت م0033