صبيا 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صبيا غداً، برنامج الدورات الأولية، وذلك في عدد من الجوامع والمساجد بالمحافظة ضمن برامج المكتب الدعوية للعام الحالي.وتشمل الدورات التي تستمر أسبوعين موضوعات عن تفسير سورة الفاتحة وقصار السور، والتحلي بالأخلاق المشروعة والآداب الإسلامية، والشهادتان وأركان الإيمان وأقسام التوحيد، إلى جانب أركان الإسلام وشرحها.ويشارك في تقديم الدورات عدد من الدعاة وطلبة العلم المعتمدين بالمكتب، وذلك سعيًا لأداء رسالة المكتب الدعوية.// انتهى //11:24ت م0036