تونس 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسارتفع العجز التجاري لتونس خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 5ر9780 مليون دينار، ما يعادل (7ر3376 مليون دولار) مقابل 9ر8164 مليون دينار (8ر2819 مليون دولار) خلال نصف الفترة من عام 2018، مدفوعًا بزيادة مشتريات البلاد أساسًا من المحروقات والغاز الطبيعي.وكشفت بيانات حديثة نشرها المعهد التونسي للإحصاء اليوم، أن قيمة صادرات تونس تحسنت خلال النصف الأول من عام 2019 بنسبة 12,5 %، مقابل 6ر26 % خلال النصف الأول من عام 2018 بالتزامن مع ارتفاع الواردات الى نهاية شهر يونيو الماضي بنسبة 6ر14 %، مقابل8ر20 % خلال نفس الفترة من العام الماضي.وخلصت المصادر إلى أن هذه النتائج أفضت إلى تسجيل نسبة تغطية الواردات بالصادرات بنحو 3ر1 نقطة مئوية مقارنة بالنصف الأول من العام الحالي.// انتهى //11:51ت م0045