المدينة المنورة 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة المدينة المنورة، ممثلاً بإدارة التوعية العلمية والفكرية يوم غدٍ، محاضرة بعنوان: "فضل الفرقة الناجية والتحذير مما يضادها"، بمسجد قباء.يذكر أن هذه المحاضرة التي تقام عقب صلاة المغرب، تأتي ضمن سلسلة من المحاضرات والمناشط والبرامج الدعوية التي ينفذها الفرع، للتوعية العلمية والفكرية بخطر الجماعات المنحرفة وترسيخ الأمن الفكري.// انتهى //11:52ت م0046