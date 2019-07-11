أبها 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق11 يوليو 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الأسبوع القادم، دورة "الحلية العلمية الأولى" لشهر ذي القعدة 1440هـ، يشارك فيها عدد من الدعاة وطلبة العلم، وذلك في جامع الإمام البخاري بمدينة أبها.وتبدأ الدورة يوم السبت العاشر من الشهر الحالي بمحاضرة لفضيلة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور جبريل بن محمد البصيلي بعنوان: "وصايا لطلاب العلم"، ومن يوم الأحد الحادي عشر وحتى يوم الخميس الخامس عشر منه، يلقي الدكتور سعيد بن محمد الأسمري درساً بعنوان "مجلس سماع لكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري" بعد صلاة الفجر، فيما يلقي الدكتور فهد بن سعيد القحطاني درساً بعنوان: "شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر" بعد صلاة العصر، أما الدكتور حسن بن علي الشهري فيلقي درساً في "شرح كتاب أصول التفسير" قبل أذان المغرب.في حين يلقي الدكتور عبود بن علي درع درس بعنوان: "شرح كتاب منهج السالكين" وذلك بعد صلاتي المغرب والعشاء من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء، أما الدكتور محمد بن فهد الفريح فيلقي درساً بعنوان: "شرح كتاب لمعة الاعتقاد" بعد صلاتي المغرب والعشاء في يومي الأربعاء والخميس.ودعت إدارة الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير الراغبين في التسجيل بالدورة عن طريق الرابط التالي: https://t.co/Bb0PDcnU7Q?ssr=true.// انتهى //12:00ت م0048