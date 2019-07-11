الرياض 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واستستعد المملكة العربية السعودية، ممثلة بمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم، للمنافسة على جوائز أولمبياد الرياضيات الدولي "IMO 2019" الذي يقام في إنجلترا خلال الفترة من 11 إلى 22 يوليو، بمشاركة 116 دولة.وتشارك المملكة في المسابقة بفريق يضم 6 طلاب وطالبات، هم: عمر حبيب الله، وثناء الحيدري من إدارة تعليم ينبع، ومروان خياط من إدارة تعليم مكة المكرمة، وخالد العجران من إدارة تعليم الرياض، ونواف الغامدي من إدارة تعليم المنطقة الشرقية، وأسعد صالح من إدارة تعليم جدة.وتعد هذه المشاركة الـ 15 للمملكة في أولمبياد الرياضيات الدولي "IMO"، حيث حققت المملكة على مدار مشاركتها 31 ميدالية، من بينها 6 فضيات، و 25 برونزية، و 10 شهادات تقدير.ورشح الفريق السعودي المشارك في أولمبياد الرياضيات الدولي، من خلال سلسلة من الاختبارات ونتائج التقويم في الملتقيات التدريبية التي تقام بالتعاون بين "موهبة"، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست"، والهيئة الملكية بالجبيل وينبع.ويعد الأولمبياد الدولي مسابقة دولية سنوية، تتضمن اختبارًا على مستوى عالٍ من الصعوبة، يتكون من ستة أسئلة موزعة على يومين، بمشاركة طلاب ما قبل المرحلة الجامعية دون 20 عامًا، وتشارك كل دولة بفريق مكون من 6 طلاب كحد أعلى.وأقيم أول أولمبياد في عام 1959 م في رومانيا، بمشاركة 7 دول فقط، ليتنامى عدد الدول المشاركة عبر السنين حتى وصل هذا العام إلى 116 دولة.// انتهى //12:01ت م0049