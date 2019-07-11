إسلام آباد 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم دعوة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لكبار رجال الأعمال إلى مساعدته حكومته في معالجة الأزمة الاقتصادية.وأخبرت عن استلام باكستان أمس الدفعة الأولى من برنامج المساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني.وتناقلت دعوة باكستان في مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.أمنياً أخبرت عن مقتل جندي باكستاني وإصابة ثلاثة آخرين جراء انفجار استهدف قوات الجيش بالقرب من الحدود مع أفغانستان.وأشارت إلى نجاح قوات الأمن الباكستانية في تفكيك خلايا إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش وإحباط عدد من العمليات الإرهابية ضمن العمليات الأمنية المكثفة الجارية في أنحاء باكستان.وتطرقت في الشأن الإقليمي إلى وجود مؤشرات إيجابية حول إمكانية بدء باكستان والهند عملية حوار السلام لتحسين العلاقات الثنائية وحل الخلافات سلمياً.كما تابعت مستجدات عملية السلام الأفغانية، والجهود التي تبذلها باكستان لدعم الحوار الجاري في هذا الشأن.// انتهى //12:13ت م0050