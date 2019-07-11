تونس 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسفشل مجلس نواب الشعب التونسي الليلة الماضية، في اختيار بقية أعضاء المحكمة الدستورية في تونس، الذين يعود إليه اختيارهم وذلك بعد سبع جولات انتخابية قام بها المجلس، حيث يتطلب انتخاب الأعضاء الأربعة في البرلمان، أغلبية الثلثين، أي موافقة 145 نائبًا على كل مرشح.وكان المجلس قد نجح في وقت سابق بانتخاب عضو واحد من بين أعضاء المحكمة الأربعة الموكل إليه انتخابهم.وتتشكل المحكمة الدستورية التي يعود إليها النظر وفق الدستور في إقرار دستورية القوانين والبت في مسائل تتعلق بالسلطات العليا للدولة من 12 عضوًا، أربعة ينتخبهم مجلس النواب، وأربعة يعينهم رئيس الجمهورية، فيما يعين المجلس الأعلى للقضاء الأربعة الآخرين.// انتهى //12:25ت م0051