تونس 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، على فشل مجلس نواب الشعب للمرة السابعة على التوالي في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بالرغم من الضغط الشعبي الذي يمارسه الشعب التونسي على أعضاء البرلمان، ومطالبتهم بضرورة تركيز المحكمة الدستورية تجنبًا لأي فراغ يمكن أن يجعل المشهد السياسي في تونس مفتوحًا على كل الاحتمالات.مغربيًا، أبرزت الصحف إعلان الجيش الجزائري دعمه لمبادرة رئاسية لإطلاق حوار بإشراف شخصيات مستقلة لتهيئة الظروف للانتخابات الرئاسية في أقرب وقت.كما تحدثت صحف الخميس، عن تأكيد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن مركز المهاجرين في العاصمة الليبية طرابلس الذي تعرض لضربة جوية الأسبوع الماضي يجري إخلاؤه تدريجيًا بعد قرار السلطات الليبية بإطلاق سراح نزلائه.عربيًا، أشارت إلى تعهد رئيس حكومة إقليم كردستان شمال العراق مسرور بارزاني بإجراء إصلاحات والقضاء على الفساد في الدوائر والمؤسسات الحكومية والعمل على إنهاء الأزمات المالية.دوليًا، تناقلت صحف تونس، تحذير وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، من تكرار احتجاجات حركة "السترات الصفراء" في بلاده بسبب تباين مستويات التنمية والمعيشة بين ولايات البلاد الـ 16.// انتهى //12:46ت م0052