بيروت 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسانطلقت منذ ساعات الفجر الاولى، دفعتان جديدتان من النازحين السوريين، إلى الداخل السوري، من محافظة عكار شمال لبنان ومنطقة النبطية جنوب البلاد، بإشراف المديرية العامة للأمن العام اللبناني وحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR.وأكّدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم أن عناصر الأمن العام في عكّار اتخذوا كل التدابير لتسهيل عودة النازحين إلى مدنهم وقراهم والتدقيق بأسماء المغادرين لمطابقتها.// انتهى //12:49ت م0053