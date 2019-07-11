إسلام آباد 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسلقي 14 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب نحو 79 آخرون إثر اصطدام قطار ركاب صباح اليوم، بقطار شحن في إقليم البنجاب الباكستاني.وأوضح مسؤولون باكستانيون أن الحادث وقع بالقرب من مدينة رحيم يارخان عندما كان قطار الركاب متوجها من مدينة لاهور إلى مدينة كويتا حيث خرجت ثلاث إلى أربع عربات عن مسارها واصطدمت بقطار شحن متوقف في محطة قطارات بمنطقة "صادق آباد" في إقليم "البنجاب".وأبان محمد جميل نائب مدير إدارة مدينة رحيم يارخان أن السلطات المحلية هرعت إلى موقع الحادث لإغاثة ركاب القطار المنكوب، وانتشال جثث القتلى ونقل الجرحى إلى المستشفيات، مضيفًا أن فرق الإنقاذ تواصل عملها لإخراج عدد من الركاب ما زالوا محصورين في العربات التي تضررت بالحادث.// انتهى //12:53ت م0055