تونس 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسسجلت العائدات السياحية في تونس ارتفاعًا بنسبة 5ر42 %، حيث بلغت العائدات خلال الست أشهر الأولى من العام الجاري 1982 مليون دينار (74ر649 مليون دولار)، مقابل 1391 مليون دينار (456 مليون دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.وأوضح بيان لوزارة السياحة التونسية اليوم، أن عدد الوافدين على تونس بلغ 3 ملايين و 774 ألف زائر.وكانت تونس قد شهدت في عام 2015، ضربات إرهابية طالت مواقع سياحية، مما أثر سلبيًا على قطاع السياحة لديها.// انتهى //12:53ت م0056