الدمام 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واساستضافت غرفة الشرقية أمس، خلال اللقاء الدوري لـ "رواد الأعمال" الذي يعقد ضمن أنشطة وبرامج مجلس شباب الأعمال بالمنطقة، نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" لريادة الأعمال عصام بن صالح الذكير، وذلك بمقر الغرفة الرئيس.وأكد نائب المحافظ خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية حمد بن محمد البوعلي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس شباب الأعمال عبدالله بن فيصل البريكان أن قطاع الأعمال يشهد الكثير من التحديات، التي تواجه رواد ورائدات الأعمال في كل مكان، مشيراً إلى أن المملكة تشهد ازدهارا على مستويات عدة من أجل العمل على تحديث وسن تشريعات وأنظمة تستهدف هذه التحديات بهدف تسهيل الإجراءات وتمهيد الطريق أمام قطاع الأعمال الشاب ليقوم بأدواره.وقال الذكير: إن المملكة تشهد ورش عمل على مستوى عالي يبدأ من القيادة الرشيدة - حفظها الله - تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتطعيمها بأخرى تدعم رواد ورائدات الأعمال، لافتاً إلى أن التغيير لن يحصل بسرعه ولكن هناك خطوات جادة واصلاحات نفذت وشكلت فرقاً كبيراً لدى شباب وفتيات الأعمال، مبيناً أن جميع السلبيات التي عاشها قطاع الأعمال الشاب خلال العقد الماضي سيتم تجاوزها في المستقبل القريب، حيث تعقد الجهات الرسمية حاليا العديد من المراجعات والمتابعة لجميع الإجراءات السابقة ولعمل الخطوات المتسارعة في اتخاذ القرار نحو التجديد ظاهرة للجميع.ولفت إلى أن قطاعات مختلفة ستنهض وتقدم منتجات وأنشطة وبرامج تواكب رؤية المملكة 2030، مبيناً أن التنوع في مصادر الدخل هو هدف رئيسي للمملكة وقد شهدنا خلال السنتين الماضيتين قطاعات قدمت الكثير من الأنشطة والبرامج النوعية وشكلت نقطة تحول في الاقتصاد الوطني.وحول مبادرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لشباب وفتيات الأعمال في المنطقة الشرقية، أوضح نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لريادة الأعمال أنهم سجلوا نجاحات مختلفة في أنشطة عديدة، وهذا راجع إلى رائد الأعمال نفسه، الذي يهتم بتطوير قدراته وتحديث معلوماته، والتواصل الجيد مع جهات الدعم، والجهات المتخصصة، حتى يستطيع أن تكون مدخلات أعماله سليمة ومن ثم تكون منتجاته أو مخرجات عمله مميزة، وبذلك يكون مشروعه ناجح ويقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مفيداً أن "منشآت" قدمت الدعم لجميع شباب وسيدات الأعمال في المملكة.وبالنسبة لأوجه الدعم التي تقدمها "منشآت" للمنطقة الشرقية، قال نائب محافظ منشآت "إننا أطلقنا مع بداية العام الجاري ملتقى "بيبان" الذي يهدف إلى تمكين رواد ورائدات الأعمال لبدء نشاطهم التجاري، كما أطلقت الهيئة الأسبوع الماضي أول مجمع لريادة أعمال في المملكة، يحوي مركز ابتكار للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات احتضنته مدينة الخبر، حيث يهدف إلى إيجاد شركات ناشئة نوعية في مجال الصناعة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، وخلال الفترة القليلة القادمة سيتم إطلاق ملتقى الشركات الناشئة الجامعية في كل مناطق المملكة وكذلك ملتقى الشركات الناشئة start up Saudi وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل.// انتهى //12:56ت م0057