الرياض 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسأصدرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلة بالأمانة العامة لوحدة الحج نسختها الرابعة للدليل الإرشادي الموجه لعضو الهيئة المشارك في خدمة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1440هـ.وقد تضمن الدليل بنسختيه المطبوعة والإلكترونية أساليب العمل الميداني والتوجيهي والتوعوي بما يتفق مع تنظيم الرئاسة العامة، والذي يهدف إلى الرقي بالعمل وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم والتعامل معهم باختلاف ثقافتهم بالمحبة والتقدير والدعاء بما يعكس الصورة المشرفة للمملكة العربية السعودية في خدمة ورعاية ضيوف الرحمن.كما تضمن الدليل عدداً من التوجيهات والمهارات، من أهمها تأسيس العلاقة الحسنة مع الحاج والمعتمر والزائر، وذلك باستخدام لغاتهم المختلفة للترحيب بهم واستقبالهم أثناء زيارتهم للمراكز التوجيهية ونقاط التوزيع.فيما شمل الدليل عدداً من الركائز والوسائل المؤثرة والتي تفيد العضو المشارك في عمله الميداني والتوعوي والتوجيهي والوقائي، ومن أبرزها الرقي في التعاملبالدعاء لهم والترحيب بهم والسلام وحسن الخلق، ولإيصال الرسالة السامية للرئاسة العامة في ذلك، كما نص الدليل إلى التقيد بالتعليمات التي تصدر من الجهات المعنية، وتضمن الدليل أدلة عملية لجميع الأعمال الميدانية والتوجيهية والتوعوية في المراكز التوجيهية ونقاط التوزيع وأماكن الزيارة.ويأتي إصدار الدليل الإرشادي بنسخته الرابعة في إطار تطوير الرئاسة العامة لأعمالها في الحج، والحرص على التعامل الراقي مع الحجاج والزوار وإعطائهم المكانة اللائقة بضيوف الرحمن، خدمة لهم ولمواكبة رؤية المملكة 2030 والتي ركزت على العناية بالحجاج والمعتمرين.// انتهى //14:14ت م0097