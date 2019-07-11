الأحساء 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واستشارك جامعة الملك فيصل ضمن برنامج الرحلات الدولية العلمية "مدارك" ، في الرحلة الطلابية العلمية الدولية "روّاد الرؤية" بجمهورية سنغافورة بوفد طلابي ، خلال الفترة 5 إلى 15 /7 /2019م، بإشراف وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الدكتور إبراهيم بن يوسف اليوسف ؛ بهدف تنمية مهاراتهم ومعارفهم والاستفادة من التجارب الرائدة للجامعات السنغافورية.وأشاد الطلاب المشاركون في الزيارة بأهمية هذه الزيارات وأثرها في توسيع مداركهم وشحذ هممهم للمساهمة في دعم مسيرة التطور تحقيقاً لرؤية (2030)، لتتقلد المملكة مراتب عالية في مصاف الدول المتقدمة.بدوره أعرب عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالعزيز بن يوسف التركي عن شكره وتقديره إلى سفارة المملكة والملحقية الثقافية السعودية بجمهورية سنغافورة على جهودهم المميزة في إعداد وتنسيق برنامج الزيارة، بهدف تحقيق التطلعات والأهداف المرجوة لمثل هذه الزيارات.// انتهى //14:16ت م0098