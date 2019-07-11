فرسان ٠٨ ذوالقعدة ١٤٤٠هـ الموافق ١١ يوليو ٢٠١٩م واسقام مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر اليوم, بجولة تفقدية لفرع الإدارة بمحافظة فرسان ، مطلعاً على سير العمل بمشروعات خدمات المياه والصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها ومشروعات الصيانة والتشغيل بمحافظة فرسان ووالقرى التابعة لها.ووقف مدير عام مياه جازان خلال الجولة على الخدمات التي يقدمها فرع خدمات المياه بفرسان , مستمعاً لشرح مفصل من مدير الفرع مؤيد بن أحمد يوسف عن الأعمال والمهام التي يقوم بها ، وسير العمل ومراحل الإنجاز بمشروعات خدمات المياه المنفذة والجاري تنفيذها بمحافظة فرسان والقرى التابعة لها.وبحث المهندس جبر مع مدير ومنسوبي فرع فرسان الموضوعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المياه بالمحافظة ومتابعة مشروعات الصيانة والتشغيل، وغيرها من الموضوعات التي تهم عمل المياه بالمحافظة.// انتهى //14:17ت م0099