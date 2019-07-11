الباحة 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسانطلقت أمس فعاليات الملتقى الشبابي الصيفي التوعوي الترفيهي الحادي عشر، الذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة المندق بمنتزه البرج، بحضور محافظ المندق محمد بن معيض الفائز، ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الباحة مرزوق الرويس.وتضمن الحفل عرضاً مرئياً يحكي فعاليات الملتقى الذي سيستمر لمدة خمسة أيام, ويهدف للمساهمة في تعزيز بعض القيم الأخلاقية وتفعيل طاقات الشباب بما يعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع.ونوه الفائز في كلمته بما يتضمنه فعاليات الملتقى المتنوعة ومن نتائج ومعطيات للمشاركين فيه،‬ مشيداً بالملتقى من حيث انتقاء نوعية المواد العلمية والبرامج التدريبية الهادفة، مقدماً شكره للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة لما يقومون به من دور وجهد لإقامة مثل هذه الملتقيات التي تهدف بالمقام الأول إلى تنمية قدرات الشباب وزيادة إدراكهم الوطني والديني بأسلوب ترفيهي.// انتهى //14:17ت م0101