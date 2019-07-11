الرياض 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسنُظمت أمس الأول، مسابقة الشركات والمؤسسات الناشئة (Start!UpGermany Pitch Event 2019)، التي ترعاها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع مكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية.وأوضح وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد بن حمدان الثنيان أن المسابقة المختصة بالشركات والمؤسسات الناشئة تهدف إلى تعزيز دور رواد الأعمال الشباب وأصحاب الشركات والمؤسسات الناشئة، ليكونوا جزءاً فاعلاً في المسيرة التنموية.وأفاد أن المملكة لا تدخر جهداً في توفير كل ما يحتاجه الشباب من مبادرات نوعية لخدمتهم ودعمهم، بهدف الوصول لأعلى درجات التمكين وتحويل المملكة إلى وجهة جذابة للمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين.وأفاد وكيل الوزارة لتنمية التقنية والقدرات الرقمية أن التقنية تعد مرتكزاً أساسياً في عملية التحول الرقمي في المملكة، مشيراً إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تعمل على تعزيز هذه العملية عبر توطين التقنية والابتكار ومضاعفة السوق حيث يبلغ حجم سوق تقنية المعلومات في المملكة 12 مليار دولار وهنالك فرص استثمارية واعدة في مجال التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وعلم الروبوتات وغيرها.وبين أن الوزارة تسعى إلى دعم وتمكين رواد الأعمال في عدة محافل وعلى مختلف الأصعدة ومن خلال العديد من الممكنات، مبيناً أن أحد أبرز مشاريع الوزارة في هذا المجال هو برنامج "رواد التقنية" الذي تم إطلاقه مؤخراً بالشراكة مع أكثر من 40 جهة في القطاع الحكومي والخاص والغير ربحي.وفي ختام الحفل، توج الفائزين الثلاثة بالمسابقة المختصة بمجالات الرعاية الصحية وانترنت الأشياء برحلة استكشافية إلى ميونخ، يلتقون فيها بنظرائهم من المبتكرين والمستثمرين والخبراء الألمان، وستتيح لهم هذه الفرصة تبادل الخبرات، ونقل التقنية التي تساعد في نمو وتطور مؤسساتهم وشركاتهم الخاصة.الجدير بالذكر أن مكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية الذي يٌعد الممثل الرسمي لاتحاد الغرف التجارية الصناعية الألمانية بالمملكة، يهدف إلى دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين رجال الأعمال في كل من البلدين الصديقين.// انتهى //14:18ت م0102