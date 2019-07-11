مكة المكرمة 8 ذو القعدة 1440هـ الموافق 11 يوليه 2019م واسأغلقت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة أحد المطاعم المخالفة وذلك خلال حملتها الرقابيّة التي شملت زيارة العديد من المنشآت الغذائية بالمنطقة، وأسفرت الحملة عن مصادرة وإتلاف (150) كجم من خضروات و (55) كجم من اللحوم و (40) لتراً من الزيوت الغير صالحة للإستهلاك و (15) قطعةً من الأواني الحديدية، وجرى خلال الحملة إغلاق المطعم المُخالف وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.من جهةٍ أُخرى أغلقت بلدية العمرة الفرعية (3) مطاعم للمأكولات الشعبية ضمن نطاق البلدية، وذلك أثناء قيام الفِرق الميدانية بالجولات الرقابية لرصد المخالفات الصحية، كما رصدت بلدية الشوقية الفرعية من جهتها عدةَ ملاحظات على محلات بيع اللحوم، وكان من أبرزها عدم التزام العمالة بلبس "القفازات" أثناء العمل وتدني مستوى نظافة أدوات التحضير، وعدم تغطية فتحات الصرف الصحي، إضافةً إلى وجود حشرات بالموقع و سوء حفظ اللحوم.كما ضبطت بلدية الغزة الفرعية خلال الحملة الرقابية على المطاعم عدة مخالفاتٍ صحية كأن من أهمها، ملاحظة سوء حفظ المواد الأوليّة وعدم فرزها بثلاجات حفظ الأغذية بشكلٍ سليم، و تدني في مستوى النظافة، و تم إتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.// انتهى //14:20ت م0104