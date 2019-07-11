الدمام 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليه 2019 م واسافتتح وكيل الأمين لشؤون البلديات بأمانة المنطقة الشرقية سعيد بن أحمد شويل، اليوم، دورة تدريبية بعنوان " الرقابة والتأكد من صلاحية وجودة الأسماك" التي تستضيفها الأمانة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بحضور عدد من قيادات ومنسوبي ومنسوبات الأمانة من ذوي الاختصاص، وذلك على مسرح الأمانة بالدمام.ورحب الشويل، في كلمته بالمشاركين في الدورة التي تخدم قطاع الثروة السمكية، وتركز الجهود على دعم الاستزراع السمكي والسعي إلى تطوير قطاع الثروة السمكية وزيادة إنتاجية, واعتماد البرنامج الوطني وشرح أهمية الدورة وجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، وأنها تخدم قطاع الثروة السمكية، وتوفير بيئة آمنه وصحية للقطاع بدءا من مراحل الصيد الأولية الى وصول المنتج للمستهلك والرغبة في تطوير أسواق وحراجات أسواق السمك في المنطقة الشرقية، ورفع مستوى الرقابة على المنتجات السمكية وإقامة دورات وورش عمل تعريفية بأفضل الممارسات الرقابية والبيئة على أسواق الأسماك والعمل على تطوير اللوائح والأنظمة والاشتراطات الصحية .وأضاف الشويل، أن هذه الدورة، تهدف الى تبادل الخبرات وإفادة جميع منسوبي الأمانة في جميع الإدارات من ذوي الاختصاص، فيما تستهدف إيجاد فرصة مناسبة للوصول إلى الفهم الشامل للرقابة والتأكد من صلاحية وجودة الأسماك في المنطقة الشرقية حفاظاً على صحة وسلامة المنتجات السمكية ومستهلكيها لاستراتيجية وزارة البيئة والأمانة ودور القطاع البلدي فيها وربط أعمال الإدارات بهذه الأهداف، بالاضافة الى رفع مستوى التكامل والعمل بروح الفريق، وتطوير آليات التواصل بين الادارات، وتبادل الأفكار، وإشراك الجميع بالتخطيط والتطوير مما يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية.بعدها تحدث نائب الرئيس التنفيذي لتطوير القطاع الثروة السمكية لوزارة البيئة والمياه والزراعة مصلح الزبيدي، في كلمته عن أهداف الورشة والتأكد من صلاحية وجودة الأسماك لضبط الرقابة على الأسواق للمنتجات السمكية ورفع جودة هذه المنتجات بما يساهم لرفع نسبة الاستهلاك الآدمي بالمملكة العربية السعودية التي تصل إلى نسبة ٩ كيلو جرامات مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يصل إلى ٢٠ كيلو جراما البرنامج الوطني بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.وفي ختام الدورة قدم المحاضرون عرضا موجزا عن أهم مؤشرات منتجات الأسماك وجودتها وصحتها، كما ناقش الحضور المواضيع التي تخص صحة وسلامة الأسماك الطازجة والمجمدة وفحص أنواع الأسماك.// انتهى//14:29ت م0109