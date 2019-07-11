ثقافي / مدني تبوك ينظم معرضاً توعوياً بعنوان " الوقاية هي الغاية " الخاص بالأسرة والطفل
الخميس 1440/11/8 هـ الموافق 2019/07/11 م واس
تبوك 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس
انطلقت اليوم، فعاليات المعرض التوعوي الخاص بالأسرة والطفل، الذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تحت عنوان " الوقاية هي الغاية " وذلك بمجمع بارك تبوك .
وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء مهندس أحمد بن محمد الشهراني , أن المعرض يستمر لمدة أربعة أيام، ويتضمن مجموعة من الأنشطة التوعوية يتخللها توزيع النشرات الإرشادية الموجهة للأسرة والطفل, بالإضافة إلى عروض ترفيهية وتوعويه للطفل والتي تتضمن (ركن الطفل - المسرح) .
وأكد الشهراني , أن المديرية العامة للدفاع المدني تهدف من إقامة هذا المعرض زيادة ثقافة السلامة لدى مختلف أفراد الأسرة
وتعريف الجميع بما يحيط فيهم من أخطار وكيفية التعامل معها.
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