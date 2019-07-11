تبوك 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسانطلقت اليوم، فعاليات المعرض التوعوي الخاص بالأسرة والطفل، الذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تحت عنوان " الوقاية هي الغاية " وذلك بمجمع بارك تبوك .وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء مهندس أحمد بن محمد الشهراني , أن المعرض يستمر لمدة أربعة أيام، ويتضمن مجموعة من الأنشطة التوعوية يتخللها توزيع النشرات الإرشادية الموجهة للأسرة والطفل, بالإضافة إلى عروض ترفيهية وتوعويه للطفل والتي تتضمن (ركن الطفل - المسرح) .وأكد الشهراني , أن المديرية العامة للدفاع المدني تهدف من إقامة هذا المعرض زيادة ثقافة السلامة لدى مختلف أفراد الأسرةوتعريف الجميع بما يحيط فيهم من أخطار وكيفية التعامل معها.// انتهى //14:34ت م0110