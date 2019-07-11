جدة 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسشهد وكيل جامعة الملك عبدالعزيز بجدة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يوسف بن عبدالعزيز التركي ، في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة اليوم ، الحفل الختامي لبرنامج موهبة الإثرائي الصيفي 2019م ، بحضور معالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود المتحمي .وتجول الأمين العام لـ"موهبة" ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي في أرجاء المعرض المُصاحب للاطلاع على مشاريع الطلاب ، كما تم عرض فيلم وثائقي عن البرنامج الذي يضم مسارات البرنامج التسعة ويستعرض نماذج عن المشروعات البحثية التي بلغت 40 مشروعاً بحثياً هي حصيلة نسخة البرنامج الحالية ، إلى جانب تكريم المشاركين في خلال فترة البرنامج .وأكد رئيس برنامج موهبة الإثرائي الصيفي الدكتور إقبال اسماعيل ، أن الجامعة سخرت للموهوبين كافة إمكانياتها من كفاءاتها الأكاديمية ومختبراتها البحثية وأجهزتها العلمية وكوادرها الفنية ورحلاتها الإيمانية وأنشطتها الترفيهية ، إضافة للمرافق والفعاليات الرياضية والرعاية الصحية والنقل والسكن والخدمات الغذائية كل ذلك من خلال توفير البيئة المناسبة للسير نحو مستقبل مشرق وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 ، لافتاً إلى أن البرنامج يضم تسعة مسارات متنوعة تشمل العلوم الطبية والحيوية والتشريح والهندسة والكيمياء والتقنية الحيوية وعلوم الطيران وأمن المعلومات وتقنية المعلومات والطاقة والبيئة والعلوم الذكية .وبين أن الجامعة رحَبت بالمبدعين والموهوبين قبل ثلاثة أسابيع ووفرت إمكاناتها ممثلة بعمادة شؤون الطلاب ، حيث تستعد لتبني مشاريعهم ورعاية موهبتهم ودعم ابتكاراتهم وتطويرها وتسجيلها كبراءات اختراع .من جانبه شكر معالي الأمين لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة استضافة جامعة الملك عبدالعزيز للبرنامج الإثرائي الصيفي للعام الثالث عشر وتوفير كافة التجهيزات والمستلزمات والمعامل والحقائب التدريبية للطلبة ، مما يدل على ريادتها في مجال رعاية الموهوبين ودعم وتطوير إبداعاتهم وابتكاراتهم.// انتهى //15:23ت م0130