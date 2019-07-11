ثقافي / 40 مشروعاً بحثياً حصيلة برنامج "موهبة الصيفي" بجامعة الملك عبدالعزيز
الخميس 1440/11/8 هـ الموافق 2019/07/11 م واس
جدة 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس
شهد وكيل جامعة الملك عبدالعزيز بجدة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يوسف بن عبدالعزيز التركي ، في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة اليوم ، الحفل الختامي لبرنامج موهبة الإثرائي الصيفي 2019م ، بحضور معالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود المتحمي .
وتجول الأمين العام لـ"موهبة" ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي في أرجاء المعرض المُصاحب للاطلاع على مشاريع الطلاب ، كما تم عرض فيلم وثائقي عن البرنامج الذي يضم مسارات البرنامج التسعة ويستعرض نماذج عن المشروعات البحثية التي بلغت 40 مشروعاً بحثياً هي حصيلة نسخة البرنامج الحالية ، إلى جانب تكريم المشاركين في خلال فترة البرنامج .
وأكد رئيس برنامج موهبة الإثرائي الصيفي الدكتور إقبال اسماعيل ، أن الجامعة سخرت للموهوبين كافة إمكانياتها من كفاءاتها الأكاديمية ومختبراتها البحثية وأجهزتها العلمية وكوادرها الفنية ورحلاتها الإيمانية وأنشطتها الترفيهية ، إضافة للمرافق والفعاليات الرياضية والرعاية الصحية والنقل والسكن والخدمات الغذائية كل ذلك من خلال توفير البيئة المناسبة للسير نحو مستقبل مشرق وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 ، لافتاً إلى أن البرنامج يضم تسعة مسارات متنوعة تشمل العلوم الطبية والحيوية والتشريح والهندسة والكيمياء والتقنية الحيوية وعلوم الطيران وأمن المعلومات وتقنية المعلومات والطاقة والبيئة والعلوم الذكية .
وبين أن الجامعة رحَبت بالمبدعين والموهوبين قبل ثلاثة أسابيع ووفرت إمكاناتها ممثلة بعمادة شؤون الطلاب ، حيث تستعد لتبني مشاريعهم ورعاية موهبتهم ودعم ابتكاراتهم وتطويرها وتسجيلها كبراءات اختراع .
من جانبه شكر معالي الأمين لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة استضافة جامعة الملك عبدالعزيز للبرنامج الإثرائي الصيفي للعام الثالث عشر وتوفير كافة التجهيزات والمستلزمات والمعامل والحقائب التدريبية للطلبة ، مما يدل على ريادتها في مجال رعاية الموهوبين ودعم وتطوير إبداعاتهم وابتكاراتهم.
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15:23ت م
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