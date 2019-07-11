جنيف 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واساعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم قراراً يدين عمليات القتل خارج نطاق القضاء الجارية في الفلبين في إطار التصدي للجرائم ذات الصِّلة بالمخدرات.وطالب القرار حكومة الفلبين باحترام سيادة القانون واتخاذ التدابير اللازمة لوقف عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري، وإجراء تحقيقات نزيهة وشفافة وفقاً للمعايير الدولية في الانتهاكات التي ارتكبت في هذا الشأن.ودعا المجلس الفلبين إلى التعاون الكامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان والمفوضية العليا، ووقف أعمال التخويف أو الانتقام ضد المتقدمين ببلاغات للأمم المتحدة ضد الحكومة الفلبينية.// انتهى //15:23ت م0131