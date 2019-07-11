أبها 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليه 2019 م واسنظمت جامعة الملك خالد برنامجًا تدريبيًّا مكثفًا لعدد من طلاب وطالبات كلية العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط ، وذلك في جامعة "ليمريك" الإيرلندية، لمدة 8 أسابيع من خلال 320 ساعة ، بمعدل 40 ساعة أسبوعية لكل طالب.وأوضح عميد الكلية الدكتور عبدالله السبعاني أن البرنامج يأتي ضمن المبادرات الأكاديمية النوعية التي دشنها معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ خلال زيارته للجامعة مؤخرًا ، التي يتم تنفيذها بدعم صندوق التعليم العالي الجامعي.واشتمل البرنامج الذي انطلق في السادس من شوال الماضي ويستمر إلى السادس من ذي الحجة، على تدريب مكثف في اللغة الإنجليزية والمهارات في التخصص وفق التقنيات الحديثة.// انتهى //15:27ت م0133