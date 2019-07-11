الطائف 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسعقد فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف ورشة عمل مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف وجامعة الملك عبد العزيز والمختصين لدعم جهود الحفاظ على المباني التاريخية والتراثية والتي تعد شواهد أساسية على التطور الإنساني ويبرز من خلالها القيم الحضارية والإجتماعية والدينية السائدة في هذه المدينة السياحية العريقة ، وتابع أعمال الورشة مدير عام فرع الهيئة بالطائف محمد البقمي .وخلص اللقاء إلى إطلاق مبادرة بعنوان (لفتة) للمباني التاريخية والتراثية بمحافظة الطائف ، وتقوم جامعة الملك عبد العزيز بجدة وجامعة الطائف بالتعاون مع المركز الوطني للتراث العمراني بالهيئة العامة للسياحة والتراث والوطني بعمل دراسات تطويرية وتأهيلية للمباني التاريخية والتراثية خاصة وأن الثراء التراثي بهذا المباني يعكس صلتها بالوحدة الثقافية الوطنية للمملكة .يذكر أن الطائف تزخر بالمباني التاريخية والتراثية التي تجسد العمارة التقليدية القديمة بتفاصيلها الدقيقة ، ويمكن لزائرها الاطلاع على ما تحتويه من حلول عمرانية تتماشى مع ظروف البيئة المحلية مناخياً وجغرافياً وثقافياً ، والحلول التصميمية التي تتناسب مع العادات والتقاليد الاجتماعية .//انتهى //15:34ت م0134