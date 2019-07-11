حائل 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليه 2019 م واسنفذت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل اليوم محاضرة بعنوان ( حرف الدكوباج ) قدمتها المدربة سهام عبدالله التميمي .وتناولت المحاضرة التي استهدفت النزيلات ومنسوبات الوحدة فن الديكوباج والطرق الفنية للتشكيل بالورق على قطع من الأثاث أو الأواني أو أي قطعة ترغب بإعادة تدويرها بشكل جميل بالإضافة إلى ذكر بعض النماذج الناجحة المعززة .وأوضحت الوحدة أن الهدف من تنفيذ المحاضرة التي تأتي ضمن أنشطة الوحدة إكساب النزيلات مهارة التصميم ومهارة الدقة والنظافة في العمل وكذلك تهيئة النزيلة لسوق العمل لكسب رزقها من خلال هذه الحرفة .// انتهى //15:38ت م0136