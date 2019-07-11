الرياض 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسوصلت بعثة المنتخب السعودي للتايكوندو للناشئين والشباب إلى العاصمة الأردنية (عمان ) للمشاركة في البطولة الآسيوية الثالثة للناشئين والعاشرة للشباب التي تنطلق في العشرين من يوليو الجاري .وسيتخلل الأيام التي تسبق البطولة تدريبات صباحية ومسائية .تحت اشراف الطاقم التدريبي الوطني محمد القحطاني وفهد الدويسان وخالد الدهيمي .وسيمثل منتخب الناشئين ريان الحارثي ،يزن بسيسي ، كاظم الظافري ، لؤي غانمً، اصيل عسيري، محمد مداوي، محمد الغنام،عمر الزير،في حين سيمثل منتخب الشباب صالح المطيري، رياض الظافري، صادق العبادي، رداد الشريف، ريان الطائفي، سامي خيبري، محمد السويق ،علي المبروك.من جانبه أكد نائب رئيس الاتحاد ابو بكر كردي ثقته باللاعبين لتحقيق ميداليات في خطا المحفل الآسيوي، بناءً على قدمه اللاعبون خلال مشاركتهم السابقة في بطولة الهند الدولية وحققوا من خلالها ١٠ ميداليات منوعة، متمنياً التوفيق لجميع اللاعبين .//انتهى //15:48ت م0141