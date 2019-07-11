الرياض 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسقام رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد بزيارة معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة السلة في الرياض ،قبل مغادرتهم الي رومانيا نهاية الشهر الحالي للإعداد لتصفيات البطولة الآسيوية التي ستنطلق في شهر فبراير 2020 بنظام الذهاب والاياب.واجتمع المسعد مع الجهاز الإداري والفني ولاعبين بحضور عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب العميد مصطفي القبلي ومدرب المنتخب علي السنحاني والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالالة الشعيل والمنسق الفني في الاتحاد محمد بن عزوز ، وطالب اللاعبين بالالتزام والانضباط خلال فترة المعسكر لتحقيق الفائدة المطلوبه في التأهل لتصفيات النهائية للبطولة الآسيوية، مؤكداً استعداد الاتحاد لجميع المتطلبات لنجاح المعسكر للظهور بمستوى مشرف في التصفيات النهائية والتأهل الي نهائيات البطولة الآسيوية.//انتهى //15:54ت م0143